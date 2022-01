Meta Quest 2, visori e giochi VR: picco di vendite a Natale 2021

Le vendite di Meta Quest 2 e dei visori e giochi VR hanno avuto un picco a Natale 2021: il periodo delle feste ha spinto tanti nuovi utenti a provare l'esperienza della realtà virtuale, e il mercato ne ha tratto sostanziale giovamento.

Secondo Qualcomm Meta Quest 2 ha totalizzato vendite per 10 milioni di unità, ma questi numeri sono probabilmente destinati a cambiare visto che appunto durante le vacanze natalizie l'ex dispositivo Oculus è stato in grado di entrare in tante nuove case.

Dati ufficiali non ce ne sono, ma l'Oculus App, necessaria per effettuare il setup del visore, è schizzata al primo posto nelle classifiche App Store durante il periodo natalizio, superando per numero di download applicazioni popolari come TikTok, YouTube e Instagram.

Contemporaneamente, diversi sviluppatori di esperienze in realtà virtuale, come ad esempio la piattaforma social Rec Room, hanno annunciato numeri record a Natale 2021, in questo caso specifico con oltre un milione di utenti che hanno effettuato l'accesso.

Giochi come Golf+ hanno anch'essi tratto sostanziale vantaggio dall'andamento degli ultimi giorni, totalizzando numeri molto superiori rispetto al 2020 e il 24 e 25 dicembre 2021 indicati come i migliori giorni di sempre.