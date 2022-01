Leggende Pokémon Arceus: dettagli in un leak, possibili semplificazioni fanno discutere

Sono emersi alcuni dettagli su Leggende Pokémon: Arceus da un leak online, riportato dall'utente Twitter CentroLeaks dopo che la fonte primaria li ha eliminati, tra i quali troviamo novità interessanti e anche possibili semplificazioni che stanno facendo discutere la community di appassionati.

Sappiamo già che il nuovo capitolo della serie si presenta come una sorta di spin-off con caratteristiche proprie specifiche, come la tendenza ad essere un action RPG e il suo open world pieno, dunque non stupisce che il gameplay possa essere più portato all'azione rispetto a quello visto finora nella serie regolare.

Dai nuovi dettagli emerge anche che catturare Arceus sarà possibile soltanto dopo aver completato il Pokédex di Hisui, la regione storica in cui è ambientato il gioco: bisognerà dunque giocare a lungo prima di poter catturare il leggendario, visto che sarà necessario prendere tutti i Pokémon presenti nella regione prima di poterlo ottenere, a differenza di quello che accade solitamente.

Tutti gli starter (Decidueye, Typhlosion e Samurott) avranno forme di Hisui con specifiche mosse caratteristiche, inoltre anche gli Sneasel avranno un'evoluzione regionale differente.

Una cosa che sta facendo alquanto discutere è la modifica sostanziale del sistema di statistiche e valori all'interno di Leggende Pokémon: Arceus.

In pratica, i punti individuali non verranno utilizzati nel nuovo capitolo per valutare le statistiche dei singoli Pokémon, ma interverrà un sistema simile a quello visto in Pokémon Let's Go con l'uso delle caramelle, derivato a sua volta da Pokémon GO ma comunque differente. Altre possibili limitazioni sono rappresentate dall'assenza di abilità specifiche, degli oggetti assegnati e della possibilità di far accoppiare le creature.

Queste tre eliminazioni, in particolare, stanno facendo piuttosto discutere, tuttavia c'è da notare come tutte queste siano ancora soltanto voci di corridoio. Altri dettagli riguardano i combattimenti per la conquista dei leggendari che si configurano come vere e proprie boss battle, e la possibilità che sia presenta una meccanica simile ai portali di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha.