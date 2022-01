LG C2: la nuova gamma TV OLED trapela in foto, c'è anche un modello da 42 pollici

LG sta per presentare la nuova gamma di TV OLED C2, destinati a rappresentare l'evoluzione del 2022 della celebre linea di televisori con alcune novità interessanti, tra le quali il nuovo taglio inedito da 42 pollici, che potrebbe risultare particolarmente interessante anche in ambito videogiochi.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali perché LG non ha effettuato una presentazione specifica, ma alcune foto sono trapelate in rete, oltre alla classificazione dei nuovi prodotti già effettuata dalla National Radio Research Agency coreana, che consente di vedere quali modelli siano previsti per il 2022.

La serie C2, in particolare, dovrebbe essere composta da 6 modelli: da 83, 77, 65, 55, 48 e infine 42 pollici, al debutto assoluto.

LG OLED C2 da 42 pollici trapela in foto online

L'LG OLED42C2 si presenta particolarmente interessante anche in termini videoludici, perché potrebbe essere un ottimo taglio da utilizzare come monitor: sebbene sia comunque un display decisamente ampio, potrebbe comunque posizionarsi in una postazione "da scrivania", considerando che in molti utilizzano attualmente il 48 pollici per una funzione simile.

Dati i costi proibitivi dei monitor di alto profilo, l'uso di una TV LG OLED come monitor per PC e console può essere una soluzione ottimale, considerando la tecnologia che caratterizza questi dispositivi e la qualità dei pannelli. Vista la dimensione minore e inedita del 42 pollici, LG sembra che lo abbia dotato anche di un piedistallo diverso da quello classico visto negli altri modelli, come emerge dalla foto riportata qui sopra. Nei giorni scorsi, LG ha annunciato i pannelli OLED EX con luminosità aumentata del 30%.