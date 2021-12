LG annuncia i panelli OLED EX con luminosità aumentata del 30% e colori più precisi

LG Display ha annunciato la nuova tecnologia OLED EX, in grado di aumentare la luminosità del 30% rispetto ai panelli OLED convenzionali e migliorare la precisione delle immagini, il tutto con cornici più sottili.

Le nuove caratteristiche dei pannelli OLED EX, dove "EX" sta per "evolution" ed "experience", è dovuta a due cambiamenti importanti. Il primo è l'uso di elementi organici in deuterio per la struttura dei pannelli al contrario di quelli a base di idrogeno usati in passato, cosa che permetterà un aumento della luminosità degli schermi mantenendo al tempo stesso un'elevata efficienza sul lungo periodo.

LG presenta la tecnologia OLED EX

Il secondo è l'utilizzo di un algoritmo avanzato basato sul machine learning per l'elaborazione delle immagini. Quest'ultimo elemento, stando quanto dichiarato da LG, utilizza ogni singolo diodo a emissione di luce del TV in base agli schemi di visione dell'utente, permettendo così una gestione precisa dell'ingresso di energia nel display per riprodurre le immagini e i colori nel modo più fedele possibile. Come accennato in apertura, gli OLED EX di LG vanteranno anche cornici più sottili. Per il modello da 65 pollici, l'azienda afferma che si passerà dai 6mm ai 4mm per i bordi.

La nuova tecnologia OLED EX verrà integrata nei pannelli prodotti da LG nel secondo trimestre del 2022. Ne sapremo sicuramente di più durante il corso del CES 2022 di Las Vegas che si svolgerà tra il 5 e l'8 gennaio 2022.