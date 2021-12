Arcane, il cosplay di Jinx da Xandrastax è toccante

Arcane è davvero una delle produzioni animate migliori che si siano viste su Netflix, molto apprezzata anche dai non appassionati di League of Legends, cosa che ha determinato l'ovvio trend di reinterpretazioni a tema: tra le migliori, vediamo il cosplay di Jinx da parte di Xandrastax, davvero perfetta nella sua riproduzione della protagonista.

Non è la prima volta che l'ottima cosplayer si cimenta in questo personaggio, ma in questo caso si nota una ulteriore cura anche nel ritocco dell'immagine, con tanto di simbolo tipico del personaggio che traspare sullo sfondo, mentre Jinx viene qui ritratta in un momento alquanto toccante.

Per chi non avesse seguito la questione, Arcane è una serie animata prodotta da Riot e Fortiche Productions per Netflix, annunciata l'estate scorsa e messa a disposizione il mese scorso sul servizio di distribuzione video in streaming, riscuotendo un grande successo. Basata sul mondo messo in scena da League of Legends, Arcane racconta il complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso underground di Zaun.

In questo difficilissimo equilibrio, emerge in particolare il personaggio di Jinx, uno dei personaggi giocabili in League of Legends: si tratta di una formidabile combattente e geniale inventrice, ma che a causa dei traumi infantili ha una personalità totalmente squilibrata al limite della follia vera e propria. Nonostante la sua parte sentimentale riaffiori spesso, soprattutto nel legame con la sorella Vi, Jinx non esita a seminare il caos, cercando la spettacolarità e la distruzione senza freni, ma nella serie Arcane emerge come personaggio ben più sfaccettato e profondo.