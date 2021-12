Star Wars: The Book of Boba Fett 1x01, recensione della nuova serie di Disney+

L'anno scorso avevamo lasciato Boba Fett e la sua nuova alleata, Fennec Shand, in una scena dopo i titoli di coda che anticipava la nuova serie. Nella nostra recensione di The Book of Boba Fett 1x01 vi racconteremo com'è andata con l'attesissimo episodio pilota.

Scrittori e fumettisti avrebbero proseguito la sua storia per anni nel confusionario immaginario dell'Universo Espanso, salvo poi ritrovarsi tutto azzerato con l'inizio del regime Disney. È stato quindi un vero colpo di scena ritrovare Boba Fett sul piccolo schermo: Jon Favreau e Dave Filoni, veri e propri fanboy ancor prima che creatori di The Mandalorian, hanno precettato l'attore Temuera Morrison , che aveva interpretato Jango Fett ne L'attacco dei cloni. Aveva senso, dato che Boba - visto nello stesso film, quando ancora era bambino - e le prime generazioni di assaltatori imperiali erano, per l'appunto, cloni del summenzionato cacciatore di taglie. The Mandalorian aveva seminato qualche indizio sul suo ritorno, concretizzato poi nell' episodio 2x06 .

Dopo il successo di The Mandalorian, confermato dalla seconda stagione conclusasi appena un anno fa, le aspettative nei confronti di The Book of Boba Fett erano altissime. La nuova serie in esclusiva su Disney+ da oggi non è incentrata su un personaggio completamente inedito, ma sull'iconico cacciatore di taglie che ha fatto la sua comparsa sul grande schermo addirittura nel 1980.

Il migliore amico di Quentin Tarantino - che ha firmato, tra le altre cose, Dal Tramonto all'Alba, Sin City, Machete e Alita - aveva già diretto l'episodio 2x06 di The Mandalorian in cui era entrato definitivamente in scena Boba Fett, ma in questa occasione ci è sembrano meno a suo agio dietro la macchina da presa.

Vi anticipiamo subito che non è andata proprio benissimo, come avrete probabilmente capito sbirciando il voto più in basso, e dobbiamo ammettere di essere rimasti abbastanza delusi da questo primo episodio dei sette che si susseguiranno nelle settimane a venire. È pur vero che si parla di un cosiddetto pilot, cioè un episodio che serve a dare un tono alla serie e a contestualizzarla, ma se alcuni aspetti ci hanno convinto, ce ne sono altri che ci hanno lasciati molto perplessi, soprattutto se consideriamo i nomi coinvolti: è stato infatti Jon Favreau a scrivere l'episodio, diretto poi da Robert Rodriguez .

Ci piace e non ci piace

The Book of Boba Fett, a spasso per Mos Espa

Purtroppo il pilot di The Book of Boba Fett pecca sotto diversi aspetti. Non solo la scrittura, per adesso poco intrigante, ma anche la messinscena. Lo scontro tra Fennec, Boba e i sicari nel mezzo dell'episodio riassume un po' tutte le nostre perplessità: la coreografia è maldestra, il ritmo confusionario, e alcuni primi piani appaiono quasi grotteschi. Lo stesso problema si ripresenta in un'altra scena d'azione verso la fine dell'episodio, salvata però dagli ottimi effetti speciali e dal design strepitoso di una nuova creatura aliena.

Sotto questo aspetto, invece, ci sentiamo di promuovere The Book of Boba Fett a pieni voti. L'episodio si ispira all'immaginario di Star Wars con grande rispetto. Le stupende musiche di Ludwig Goransson, gli scenari iconici di Tatooine, i costumi e il trucco dettagliatissimi - anche questa serie, come The Mandalorian, si affida più al make-up che alla computer grafica - e un Favreau che gioca col fanservice senza abusarne: chiunque conosca Star Wars troverà nelle immagini di questo pilota esattamente quello che avrebbe potuto aspettarsi da una serie TV ambientata, almeno per il momento, nel sottobosco del famoso pianeta deserto.

The Book of Boba Fett, le immancabili Twi'lek delle cantine

Quello che effettivamente sorprende, però, è il trattamento riservato proprio al personaggio di Boba Fett. Un personaggio che, diciamola tutta, non è che abbia mai brillato per le sue capacità. In Star Wars: Episodio V fa una fine a dir poco ridicola ed è stata la letteratura successiva a dargli un minimo di dignità. La trilogia prequel, poi, puntava i riflettori più che altro su Jango e, dopo aver visto il piccolo Boba raccoglierne il casco alla fine di Episodio II - scena peraltro ripresa anche in questo episodio della serie TV -, abbiamo dovuto aspettare alcuni episodi di Star Wars: The Clone Wars per vederlo crescere un altro po'. The Mandalorian ci ha rappresentato questo personaggio in una forma più viscerale, ma The Book of Boba Fett fa un passo indietro: tra un bagnetto nelle vasche di Bacta e l'altro, il cacciatore di taglie ci è apparso davvero fuori forma. La serie TV dovrà rispondere a questa domanda: chi è Boba Fett senza la sua armatura?