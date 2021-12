Steam: nessun gioco VR del 2021 è nella categoria Platino dei più venduti

Valve ha pubblicato la lista dei giochi più venduti (calcolo basato sul ricavo lordo) del 2021. Tra le varie categorie ci sono anche i giochi VR. Analizzando questa lista, notiamo che nel gruppo dei più venduti (tra i più venduti) - ovvero quelli "Platino" - non è presente nessun gioco pubblicato nel 2021.

Ecco la lista dei giochi VR della categoria Platino di Steam, con data di uscita tra parentesi:

Blade and Sorcery (2018)

Pavlov VR (2017)

Superhot VR (2017)

Half-Life Alyx (2020)

Hod Dogs, Horseshows & Hand Granades (2016)

VR Kanoho (2018)

Beat Saber (2019)

Into the Radius VR (2020)

TES 5 Skyrim VR (2018)

Arizona Sunshine (2016)

The Walking Dead: Saints & Sinners (2020)

Boneworks (2019)

Nella categoria successiva (Oro) di Steam, troviamo 3 giochi su 12 pubblicati nel 2021: Cooking Simualtor VR, Surv1ve3 e After the Fall - Launch Edition. Ne troviamo poi 5 su 26 in Argento e 10 su 52 in Bronzo.

Half-Life: Alyx

Il pubblico VR, in poche parole, non ha apprezzato enormemente i giochi in realtà virtuale pubblicati quest'anno e i più venduti continuano a essere i pochi cavalli di battaglia degli scorsi anni.

Ecco infine gli altri giochi di successo, svelati tramite le classifiche di Steam.