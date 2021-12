MediaWorld RTX Day: schede Nvidia RTX Serie 30 presto disponibili, ecco come acquistare

Così come PS5 e Xbox Series X, anche le schede grafiche Nvidia RTX 30 sono praticamente impossibili da trovare con l'attuale crisi dei semiconduttori, pertanto chiunque sia in cerca di una GPU nuova dovrebbe tenere presente l'iniziativa RTX Day di MediaWorld, che propone un certo assortimento di schede a prezzi normali, incredibilmente.

Non è ancora stato annunciato il giorno preciso, ma quando scatterà l'RTX Day sarà possibile prenotare un posto in coda per effettuare l'acquisto di una scheda RTX 30 a prezzi che dovrebbero essere standard rispetto al listino, cosa assolutamente incredibile per i tempi che corrono. Ovviamente la quantità sarà molto limitata, dunque sarà necessario presentarsi sul sito per tempo, in modo da poter ottenere un posto in coda.

Potete dirigervi a questa pagina del sito MediaWorld per avviare la procedura non appena l'RTX Day sarà lanciato, in attesa di conoscere la data precisa.

Per evitare un sovraffollamento fisico dei negozi, a differenza del medesimo evento visto a ottobre in questo caso sarà possibile prenotare una scheda Nvidia RTX 30 direttamente dal sito MediaWorld, per poi ritirarla in negozio seguendo l'appuntamento fissato.

Nvidia RTX Serie 30, le nuove schede sono ancora introvabili

I negozi nei quali si svolgerà l'iniziativa sono i seguenti: