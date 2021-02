MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO, la recensione

Ma il grosso dal punto di vista estetico è ovviamente sul frontale dove tra le classiche superfici spezzate della linea GAMING X TRIO, in grigio molto scuro e nero, troviamo un cambiamento nell' illuminazione RGB, con due artigliate di luce che si abbinano a una striscia led piazzata sul bordo superiore della scheda, dove a illuminarsi ci sono anche logo e scritta MSI. Tutto ovviamente compatibile con la tecnologia Mystic Light e pensato per lasciare ampio spazio agli spessi radiatori del sistema Tri Frozr 2 che si affida a tre ventole della nuova serie TORX 4 che promettono temperature decisamente basse vista l'elevata efficienza delle nuove GeForce. In questo caso però parliamo di una versione su di giri che arriva a ben 2 connettori ausiliari da 8-pin per un consumo dichiarato di 240W. Abbastanza per portare l'alimentatore consigliato da 600 a 650W, comunque abbondanti. Non cambia nulla rispetto alla Founders Edition in quanto a connettività, con le 3 classiche DisplayPort affiancate a un'uscita HDMI 2.1 con supporto per 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz.

Massiccia e spessa, la GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO arriva a 32,3 centimetri di lunghezza e 5,6 centimetri di larghezza, arrivando a occupare 2.75 slot con un peso complessivo notevole. Ma nella confezione non manca una staffa di sostegno che si avvita con semplicità al fianco della scheda e risparmia sforzi allo slot PCIe scongiurando rischi che qualcosa si pieghi. La dotazione della scheda MSI, comunque, include tecnologia anti piegatura e uno spesso backplate in metallo nero, con la clamp della GPU in vista e, al fianco, il logo MSI tutto in bianco a contrastare.

Ed è anche merito di ottimizzazioni dedicate proprio alle tecnologie RTX che comprendono lo sparse deep learning, pensato per concentrare gli sforzi dell'upscaling sulle parti più importanti dell'immagine in modo analogo a come funziona il variable rate shading, e il calcolo delle intersezioni ray tracing affidato all'hardware. Inoltre le ottimizzazioni dell'architettura comprendono una diminuzione netta dell'utilizzo della memoria, più che sufficiente per gestire il 1080p ad alto framerate e il 1440p senza compromessi. Due risoluzioni che la scheda punta con sicurezza anche grazie a un aumento sensibile in termini di potenza bruta. La RTX 3060 Ti riesce infatti a superare spesso la RTX 2080 Super, nonostante un prezzo consigliato, purtroppo ancora difficile da imbroccare, sensibilmente inferiore.

Dell' architettura Ampere abbiamo parlato parecchio, ma vale la pena riassumerne l'evoluzione che parte dalla trasformazione della metà di core dedicati ai calcoli Int32 della generazione precedente in CUDA core capaci di cambiare ruolo quando necessario. Da qui un balzo fino ai 4864 CUDA core attivi del chip GA104, lo stesso della RTX 3070, seppur depotenziato per adattarsi a una scheda meno costosa, con cui la 3060 Ti condivide anche gli 8 GB di memoria a 14 Gbps, il bus da 256-bit e la banda passante di 448 GB/s. Per quanto riguarda le frequenze parliamo invece di 1410 MHz di clock e 1830 MHz di clock in boost.

Prestazioni

Passando alle prestazioni che ci interessano di più partiamo come al solito dai benchmark sintetici, subito dopo aver verificato la temperatura in idle che si è piazzata intorno ai 35 gradi, ovviamente in modalità zero decibel. Mettendo invece al lavoro il sistema, basato su Ryzen 5800X e X570 AORUS Master con 16 GB di memoria a 3600 MHz, la temperatura è salita, ma si è fermata a 67 gradi con una rumorosità minima per la ventilazione. Il tutto con i classici test come Time Spy, dove abbiamo toccato 12170 punti di media, Port Royal che ci ha premiato con 7065 punti, Firestrike Ultra con 7604 e DirectX Raytracing con 27.47fps, il test che mostra le prestazioni pure in ray tracing e vede la 3060 Ti macinare 5fps in più della RTX 2080 Super, superando la Radeon RX 6800 XT, piazzandosi 4 fps di distanza dalla RTX 2080 Ti. Ma quando si parla di ray tracing a fare la differenza è il DLSS delle GeForce RTX, sempre più supportato, benché solo in alcuni casi con la massima qualità possibile, visti i vantaggi che rientrano nell'arsenale della GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO, nel nostro sistema in grado di girare a 1995 MHz costanti, con le frequenze lasciate in mano al software, contro i 1830 MHz di boost dichiarato.

Quanto sopra, passando al gaming con il profilo grafico al massimo, ci ha permesso di giocare a The Witcher 3 a 155 fps in 1080p, 112 fps in 1440p e 61 fps in 4K, una risoluzione che con alcuni giochi è senza dubbio nelle corde della 3060 Ti. In RAGE 2 il framerate in 4K si aggira intorno ai 52 fps, ma è più che sufficiente per giocare dignitosamente. In Control invece, in rendering standard, siamo scesi a 33 fps in ultra HD, ma abbiamo superato quota 62 fps in 1440, risoluzione di riferimento di una scheda che attivando il ray tracing, ovviamente in combinazione con un DLSS implementato nel gioco Remedy in modo eccezionale, è arrivato a 95 fps in 1080p, 66 fps in 1440p e 35 fps in 4K. Pochi anche se più dei 30 fps di Watch Dogs: Legion che, appesantito all'aperto dai riflessi massicci, si ferma a 51 fps in 1440p e supera i 60 fps solo in 1080p, a meno di non scendere a compromessi. Ma comunque conferma prestazioni superiori di circa 3/5 punti percentuali rispetto alla RTX 3060 Ti Founders Edition, facendo valere un raffreddamento massiccio che ci ha spinto ad alzare le frequenze senza troppe remore.

Passando all'overclock abbiamo spinto la GPU fino 2115 MHz e la memoria a 7250 MHz, senza incontrare problemi di stabilità o di temperatura. Quest'ultima è rimasta infatti tra i 66 e 67 gradi, al costo di un incremento di rumorosità minimo che, avvertibile solo a case aperto, ci ha ricompensato un incremento prestazionale di circa 3.5 punti percentuali rispetto al clock raggiunto con NVIDIA scanner, di oltre 7 punti percentuali rispetto alla frequenza boost impostata di fabbrica e di un 8% circa rispetto alla Founders Edition.

Arrivando a 2125 MHz ci siamo scontrati con qualche problema di stabilità, ma è probabile che giocando con i consumi sia possibile spremere ancora più all'osso una scheda che pur non puntando a record di overclock combina ottime frequenze con una rumorosità tanto contenuta da essere tra le più basse in assoluto. Questo però ha un prezzo che corrisponde a un rincaro di 70 dollari rispetto alla Founders Edition, notevole considerando che poco più in alto spunta il prezzo consigliato delle GeForce RTX 3070 più economiche. Ma dobbiamo considerare che i modelli NVIDIA non sono più disponibili e che alcuni dei modelli meno costosi hanno subito rialzi ufficiali di prezzo. Inoltre l'intero panorama delle GPU soffre di enormi rincari dovuti alla combinazione tra domanda elevata e scarsa disponibilità.