PS5: quanti simboli PlayStation ci sono sul DualSense? Molti più di quanti pensate

Una delle caratteristiche più interessante di PS5 è il fatto che ha potenziato un nuovo senso durante le sessioni di gioco: il tatto. Il DualSense, infatti, propone un feedback aptico invece di una classica vibrazione, oltre ai grilletti adattivi che restituiscono una resistenza differente a seconda dell'azione eseguita in-game. Inoltre, il controller di PS5 propone una superficie ruvida composta da simboli PlayStation. Quanti sono? Ben 40.000. E come sono stati creati?

A svelarlo è The Verge. Yujin Morisawa e Takeshi Igarashi, chief designer di PS5 e del DualSense, hanno spiegato che l'intero design è stato creato a mano. Non parliamo inoltre di una singola bozza, ma di molteplici varianti che sono state disegnate, digitalizzate e applicate a veri prototipi con lo scopo di essere testati. Il team ha provato ancora e ancora per trovare il giusto bilanciamento tra qualità visiva, attrito sufficiente a mantenere una presa salda, ma non fastidioso, soprattutto in previsione di lunghe sessioni di gioco.

Analizzare digitalmente i design non è un processo complesso, svela Morisawa, ma è stato necessario molto tempo per testare fisicamente ogni potenziale versione. Senza toccare con mano (letteralmente) non era infatti possibile arrivare a una conclusione. Non si tratta poi solo di definire l'effettivo ordine dei simboli sul DualSense di PS5, ma anche di capire l'altezza corretta. Alcune misure, ad esempio, causavano un eccessivo accumulo di sporco che era poi impossibile da rimuovere.

Non dimentichiamoci inoltre che i simboli PlayStation non sono presenti solo sul DualSense, ma anche su PS5 e sugli accessori ufficiali: il telecomando, la stazione di ricarica, la camera e l'headset Pulse 3D includono tutti tale texture.

Non manca inoltre un riferimento anche in Astro's Playroom: l'avventura esclusiva PS5, dopotutto, celebra il mondo PlayStation e si avvantaggia delle funzioni uniche del DualSense. Molteplici superfici del gioco, infatti, sono state create proprio con lo stesso pattern di simboli. In pratica, è un easter egg dedicato a un easter egg.

