Falcon and the Winter Soldier, nuovo trailer ufficiale in italiano per la serie

The Falcon and the Winter Soldier torna a mostrarsi in video con il nuovo trailer ufficiale in italiano, pubblicato da Marvel a poco più di un mese dalla data di debutto della serie sulla piattaforma Disney+.

In uscita il 19 marzo, The Falcon and the Winter Soldier racconterà appunto le nuove avventure di Sam "Falcon" Wilson e Bucky "Winter Soldier" Barnes dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

I due personaggi, interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan, dovranno fare i conti con le conseguenze di ciò che è accaduto finora nel mondo e con il ritorno di Helmut Zemo.

Il villain, che abbiamo visto l'ultima volta nel film Captain America: Civil War, tornerà in azione indossando l'iconico passamontagna viola e nel trailer possiamo vedere un assaggio dei suoi piani per destabilizzare l'occidente.

Non è dato sapere se la serie farà riferimento a qualche storyline fumettistica in particolare: nei comics sia Bucky che Sam hanno infatti vestito i panni di Captain America, sebbene in periodi differenti.