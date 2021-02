Google Stadia: cosa succederà adesso?

Tramite un recente comunicato stampa, Google ha diffuso la notizia secondo la quale gli studi di sviluppo allestiti per Stadia hanno cessato la loro attività. Questo significa che nel prossimo futuro il servizio di gioco in streaming non avrà giochi prodotti internamente in esclusiva per questa piattaforma. Inoltre, l'azienda ha voluto fare una riorganizzazione interna per quanto riguarda la sezione gaming, probabilmente per dare una svolta all'attuale situazione fin troppo stazionaria e cercare di promuovere al meglio Stadia nell'ampio mercato dei videogiochi. Insomma, c'è aria di cambiamento all'interno del settore gaming di Google, quindi quale migliore occasione per provare ad immaginare il futuro di Stadia in base alle informazioni in nostro possesso. Cercheremo di capire quale sarà la loro strategia per attirare l'attenzione degli utenti ed in che modo potrebbe cambiare il modello di monetizzazione del servizio, tutto per cercare di rispondere alla domanda: cosa succederà adesso con Google Stadia?

Facciamo un passo indietro Stadia è stata annunciata durante la Game Developers Conference del 2019 con una presentazione di tutto rispetto. Google ha promesso ai videogiocatori un servizio di cloud gaming veramente ottimo sulla carta, attirando l'attenzione di molti appassionati del settore. L'accessibilità al mondo videoludico dimostrata all'evento di presentazione era semplicemente disarmante. Accedere ad una vasta libreria di videogiochi su qualsiasi dispositivo tramite un semplice click, senza download, senza aggiornamenti, senza avere una console era pura utopia solamente fino a qualche anno fa. Come se non bastasse, Google prometteva prestazioni superiori alle console di nuova generazione arrivate lo scorso autunno e numerose funzioni possibili esclusivamente sulle piattaforme di gioco in streaming. Inutile dire che l'eccitazione per l'arrivo di un servizio di questo tipo è salita alle subito alle stelle in seguito all'annuncio. Parecchie persone vedevano Stadia come un valido servizio in grado di portarli nel mondo dei videogiochi, trascurando la barriera d'ingresso rappresentata dall'acquisto di una macchina da gioco. Al lancio avvenuto nel 2019 però sono comparse le prime problematiche. Il servizio fu lanciato in una sorta di versione beta, disponibile su un numero veramente limitato di dispositivi con funzioni ridotte all'osso ed un catalogo di videogiochi piuttosto povero e senza esclusive. Il tutto è stato poi condito con la mancanza della modalità gratuita del servizio e dei prezzi veramente esagerati sui titoli piuttosto vecchi presenti nella libreria offerta da Stadia. Insomma, le aspettative di molti videogiocatori sono state abbattute, mentre Google continuava a promettere costanti novità in arrivo con futuri aggiornamenti. Arrivati nel 2021, il servizio è stato notevolmente migliorato ed il catalogo dei videogiochi ha ricevuto perle come i recenti Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla. Google ha aggiunto il supporto ai dispositivi Apple e numerosi altri smartphone e tablet Android. Tutt'ora però mancano ancora alcune funzioni promesse nell'evento di presentazione ed il servizio fatica a diffondersi come sperava Google quando prometteva "il futuro del gaming" sulla loro piattaforma.

L’obiettivo di Google cambia Chiudendo gli studi interni dedicati allo sviluppo di videogiochi in esclusiva per Stadia e facendo una riorganizzazione dei membri chiave del servizio, Google ha chiaramente fissato nuovi obiettivi per la piattaforma di streaming. Nelle scorse settimane sono successi diversi fatti determinanti, che potrebbero aver cambiato le sorti del servizio. L'uscita delle console di nuova generazione ha portato indubbiamente ad un nuovo picco d'interesse nei confronti dei videogiochi. Purtroppo però la loro disponibilità è tutt'ora molto limitata e lo sarà probabilmente ancora per qualche mese. Questo ha portato i videogiocatori di tutto il mondo a cercare delle alternative per poter provare i nuovi titoli al massimo delle loro potenzialità. Solamente qualche settimana dopo il lancio di Xbox Series X e Playstation 5 arrivò sul mercato Cyberpunk 2077. Non solo il gioco di CD Projekt RED arrivò in contemporanea anche su Stadia, ma la versione in streaming sulla piattaforma Google è tutt'ora migliore rispetto alle controparti console. Google ha colto la palla al balzo, proponendo un allettante offerta che a metà del prezzo garantiva l'accesso al controller ufficiale di Stadia, al Chromecast Ultra e al gioco Cyberpunk 2077. Inutile dire che il pacchetto in questione sparì dal negozio Google in pochi giorni. Sarà stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso per intraprendere una nuova rotta? Non possiamo saperlo, ma sicuramente ha influenzato in parte le scelte di Google per il prossimo futuro. Chiudendo i propri studi di sviluppo dedicati a Stadia, l'azienda d'ora in poi punta infatti ad ampliare il catalogo di videogiochi creati da terze parti. Nel recente comunicato stampa Phil Harrison ha più volte sottolineato come il loro cliente principale non sono più i videogiocatori finali, ma gli studi di sviluppo esterni che possono vendere i proprio giochi tramite Google Stadia. È questo il loro nuovo obiettivo: offrire una piattaforma di streaming per diffondere maggiormente i videogiochi sviluppati da altri. Molto probabilmente le vendite di Cyberpunk 2077 su Stadia hanno dimostrato come tale modello di business potrebbe essere vincente per il futuro del servizio, che non dovrà più investire del denaro per cercare di sviluppare videogiochi propri. A dimostrare ulteriormente questa nostra linea di pensiero recentemente è stato aggiunto FIFA 21 nel catalogo di Google Stadia. Un videogioco di una certa importanza, sopratutto per la sua enorme popolarità e diffusione.