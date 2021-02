FIFA 21: data di uscita per Google Stadia

Oggi Electronic Arts, assieme all'annuncio del rinnovo in esclusiva della licenza UEFA per altri 3 anni, ha finalmente annunciato la data di uscita di FIFA 21 per Google Stadia. Il gioco di calcio più venduto al mondo sarà disponibile sul servizio di streaming di Google a partire dal prossimo 17 marzo 2021.

In questi giorni gli utenti Google Stadia stanno ricevendo input discordanti sullo stato di salute della piattaforma: se da una parte Google ha annunciato che chiude i team interni di Stadia, cancella le esclusive e cambia l'organizzazione, dall'altra EA ha deciso di portare il suo bestseller (oltre che Madden NFL 21) sulla piattaforma.

EA Sports FIFA 21, questa la nostra recensione, ha venduto oltre 325 milioni di copie nella sua storia e FIFA 21 sta persino battendo come numero di giocatori FIFA 20, uno dei capitoli di maggiore successo della serie.

Con l'annuncio di un accordo in esclusiva con la UEFA, e quindi per la Champions League e l'Europa League, questo predominio difficilmente sarà scalfito nei prossimi anni. Anche perché FIFA si espande su sempre più mercati e settori, coinvolgendo un numero crescendo di giocatori, da quelli mobile a quelli dediti agli esport.

E per la prima volta anche su Stadia, anche se ancora non sappiamo se con una versione comparabile a quella PC o con una in grado di confrontarsi con quelle PS5 e Xbox Series X|S.