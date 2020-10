FIFA 21, la recensione della versione PC

Come molte produzioni seriali rilasciate a cavallo tra due generazioni di console, anche FIFA 21 non offre novità eclatanti rispetto all'edizione che l'ha preceduta. A iniziare da un gameplay che nei suoi punti di massima espressione è rimasto pressoché invariato, nonostante alcuni ritocchi ne hanno un po' sbilanciato certe meccaniche. Insomma, appare evidente che, come del resto la concorrenza, lo sforzo produttivo di Electronic Arts sia ormai rivolto sulle console di nuova generazione. Fatta questa doverosa premessa, addentriamoci nella nostra analisi del nuovo capitolo del franchise su PC, che molti appassionati considerano comunque la migliore espressione digitale del calcio simulato.

Modalità, Carriera e FUT al top

I classici menu a finestra accolgono il giocatore nella schermata principale del gioco, dove sono disponibili le varie opzioni. Tra le modalità non si registrano novità eclatanti e sono presenti tutte quelle dell'anno scorso, dalle amichevoli rapide ai vari tornei, veri o inventati, ciascuno dei quali caratterizzato da diverse opzioni per tutti i gusti e per tutte le esigenze, aperti anche all'online. In tal senso abbiamo avuto modo di effettuare qualche test a livello di amichevoli e FUT e, forse anche per i pochi utenti connessi, le nostre impressioni sono abbastanza positive: tutto è filato liscio, senza lag e con un matchmaking piuttosto veloce. Vedremo se i nuovi server si comporteranno altrettanto bene in futuro, quando verranno sottoposti a maggiori sollecitazioni.

Tornando alle modalità di gioco, sono come sempre le tre principali quelle a cui sono state riservate le maggiori attenzioni da parte di EA, a cominciare dalla Carriera, cuore pulsante della serie. Come le altre modalità, questa ripropone una struttura identica rispetto allo scorso anno ma, nel caso di quella da Manager, con alcune opzioni extra che la rendono più appetibile e completa. Le novità di quest'anno aggiungono infatti ulteriore profondità agli incontri, al mercato e all'allenamento, per dare all'utente un maggiore controllo sulla crescita della sua squadra. Nello specifico c'è una nuova interfaccia interattiva per simulare le partite, dove il tempo di gioco è leggermente accelerato, e ci sono nuove tipologie di contratto durante le trattative di mercato, compreso il prestito con diritto di riscatto col prezzo del cartellino già fissato.

A questi elementi si aggiungono poi alcune funzioni inedite per la sessione allenamenti, dove si possono per esempio organizzare degli esercizi specifici per ogni atleta in organico, così da "aiutarlo" a sviluppare determinate abilità o a mantenerle il più possibile nel corso della sua carriera. Altra modalità chiave della serie è FIFA Ultimate Team. Qui le novità più importanti sono costituite dall'assenza delle card relative a forma fisica e allenamenti, dalla possibilità di giocare in co-op o unirsi alla community globale negli eventi FUT, e dal FUT Stadium, che permette ai videogiocatori di modificare il loro impianto sportivo con degli oggetti ad hoc che si trovano nelle bustine: gadget, decorazioni, cori, tutto ciò che può servire per personalizzare al meglio la struttura.

Per il resto FUT mantiene pregi e difetti di sempre, compreso il problema dei giocatori veloci, che va a minare l'aspetto simulativo delle gare online. Ma questa è una cosa riconosciuta dai fan, che sanno quindi già cosa aspettarsi. Ultima, ma non per questo meno importante, la modalità Volta, introdotta lo scorso anno e come allora sempre incentrata su sfide arcade offline e online sui campetti da strada. Oltre a una componente narrativa sulla falsariga de Il Viaggio di Alex Hunter, anche se in tono minore, in termini pratici assistiamo a un miglioramento del sistema che gestisce le collisioni e le contromosse difensive, come il nuovo sistema di bloccaggio, che assicurano un gameplay più gratificante, e a una maggiore apertura al multiplayer, con Divisioni online ed eventi settimanali, che offrono quindi nuove opportunità agli utenti.