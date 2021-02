Total War: Warhammer 3: il terzo teaser conferma la presenza dei 4 Dei del Caos

Creative Assembly ha pubblicato il terzo teaser trailer di quello che ormai tutti danno per scontato essere Total War: Warhammer 3, in cui viene palesato un importantissimo dettaglio del gioco: ci saranno i quattro Dei del Caos, di cui si parla da sempre proprio per il terzo episodio maggiore della mini serie.

Il terzo segno è infatti "The Drummer" che nella mitologia di Warhammer Fantasy Roleplay è accostato a Slaanesh, lì dove il primo segno, Grungi's Baldric, era accostabile a Khorne e il secondo, The Piper, a Tzeentch. A questo punto manca solo Rhya's Cauldron (Nurgle) come conferma definitiva, ma diciamo che tre segni su quattro sono già una prova più che sufficiente per trarre qualche conclusione.

Come i precedenti due, il terzo teaser parte dall'osservatorio della città di Altdorf per mostrare il nuovo segno, annunciando anche l'esistenza di un quarto segno, probabilmente l'ultimo prima della presentazione del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Total War: Warhammer III sarà probabilmente un'esclusiva PC che uscirà nel corso del 2021 (almeno stando al modus operandi di Creative Assembly, che non annuncia mai nulla con grosso anticipo).