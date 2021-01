Total War: Warhammer III potrebbe essere stato annunciato con un teaser trailer

Creative Assembly ha pubblicato un teaser trailer che sembra nascondere l'annuncio di Total War: Warhammer III, il terzo capitolo della sua miniserie ambientata nell'universo di Games Workshop. Il teaser trailer dura circa 50 secondi e mostra l'osservatorio di Altdorf, una delle capitali del mondo di Warhammer. Il riferimento è chiarissimo e indubitabile: stiamo parlando di qualcosa di relativo a Warhammer. Il teaser mostra poi Grungi's Baldric, uno dei segni dell'Old World, legato alle attività marziali.

Cosa ci fa propendere per parlare di teaser dell'annuncio di Total War: Warhammer III e non magari di un nuovo DLC di Total War: Warhammer II? Semplice: intanto perché Creative Assembly di solito non gestisce la comunicazione dei DLC in questo modo, con dei teaser così elaborati. Inoltre lo studio britannico non ha giochi in sviluppo annunciati in questo momento, quindi è probabilissimo che stia per presentare un progetto maggiore. Infine c'è il cambio radicale di scenario rispetto a Total War: Warhammer II.

Insomma, tutto ci fa credere che presto sarà annunciato Total War: Warhammer III, probabilmente in esclusiva per PC e altrettanto probabilmente in uscita nel 2021. Sapremo presto se abbiamo ragione o no.