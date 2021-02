Total War: Warhammer III, il secondo teaser trailer è una conferma

Total War: Warhammer III non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma il secondo teaser trailer pubblicato da Creative Assembly conferma quando dedotto dal primo, ossia che si tratta del prossimo gioco maggiore del team inglese.

Il motivo di tanta sicurezza da parte nostra è proprio l'insistenza nella pubblicazione di teaser trailer, cosa che non sarebbe mai fatta per un semplice DLC di un gioco ormai vecchio come Total War: Warhammer II (non è stato fatto nemmeno per le espansioni maggiori, figurarsi).

Il teaser in sé è molto simile al precedente. Questa volta però, l'osservatorio della città di Altdorf mostra un altro segno dell'old world, The Piper, con la premessa che ce ne sarà anche un terzo, probabilmente svelato dal prossimo teaser trailer (o dal trailer di annuncio vero e proprio).

Nella mitologia di Warhammer, il Piper è il segno del Trickster, tipico della diplomazia, ma anche di chi ama i sotterfugi e il doppio gioco. Se volete vedere il primo teaser trailer, cliccate qui.

Insomma, abbiamo un altro motivo per credere che presto sarà presentato Total War: Warhammer III e che probabilmente ci giocheremo nel corso del 2021, su PC.