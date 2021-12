Final Fantasy 7 Remake su PC: questa mod permette di giocare a difficoltà massima da subito

L'utente starscar ha condiviso su nexusmods.com un nuovo file di salvataggio modificato, una sorta di mod in pratica, che permette ai giocatori PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade di iniziare il gioco direttamente alla difficoltà massima, di norma bloccata fino al completamento del gioco.

Potete trovare la mod, chiamata "Initial Hard Mode Challenge Mod" a questo indirizzo.

Questo file di salvataggio per Final Fantasy 7 Remake Intergrade (versione PC) ci permette di accedere al gioco a difficoltà massima con armi e magie base, ovvero quelle scelte dagli sviluppatori per l'inizio di una normale partita. Inoltre, sia gli AP che gli SP, ovvero i punti delle armi e l'esperienza delle Materia, sono a zero. I personaggi partono dal livello 1. Non sono inclusi oggetti, accessori o armature. Si tratta in altre parole della versione più difficile possibile di Final Fantasy 7 Remake.

Cloud di Final Fantasy 7 Remake Intergrade

La difficoltà massima, badate bene, è pensata per il New Game Plus, quando i giocatori hanno un team allenato e una serie di Materia di alto livello già pronte per la squadra. Si tratta di una difficoltà che riequilibra il gioco e permette di fare una nuova partita senza essere troppo forti. Questa difficoltà dona però moltissimi punti esperienza, quindi probabilmente i personaggi al livello 1 si ritroveranno a potenziarsi molto rapidamente, sempre ammesso che riescano a sopravvivere agli scontri. Non abbiamo avuto modo di provare la mod, quindi non sappiamo quanto realmente sia difficile.

Questa mod, in ogni caso, non risolve i principali problemi del JRPG di Square Enix. Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC è stato infatti definito "deludente e scarno" da un'analisi di Digital Foundry.