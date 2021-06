NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition: la recensione del nuovo top di gamma per il gaming

Per la recensione della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition abbiamo passato una settimana in compagnia di una scheda pensata per essere l'alternativa orientata ai soli videogiocatori della GeForce RTX 3090. Rinuncia infatti a 12 dei 24 GB della sorella maggiore, ma si avvicina a quest'ultima in quanto a numero di CUDA core e prestazioni in TeraFLOPS garantendo quindi risultati in gioco da top di gamma.

Caratteristiche hardware

In arrivo sul mercato il 3 giugno al prezzo di 1199€, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti si stacca nettamente dalla GeForce RTX 3080 in quanto a dotazione, equipaggiando una GPU GA102 da 10240 CUDA core che la avvicinano a una GeForce RTX 3090. Rinuncia a metà della memoria GDDR6X, che tra l'altro con questo nuovo modello si ferma a 19 Gbps di banda rispetto ai 19.5 Gbps della sorella maggiore, ma si propone come alternativa da gaming, laddove 12 GB sono più che sufficienti anche per il 4K, tanto più con le ottimizzazioni dell'architettura Ampere.

In alcuni giochi le GeForce RTX tendono ad allocare quanta più memoria possibile, ma questo valore non indica l'effettivo consumo. Non a caso all'atto pratico non abbiamo rilevato alcun problema in Ultra HD per una scheda che, connettività inclusa, è adatta anche per sfruttare uno dei nuovi televisori da gaming 4K con refresh 120 Hz. Non per niente la fornitura di porte I/O della RTX 3080 Ti prevede la classica combinazione di un'uscita HDMI 2.1 e di tre uscite DisplayPort 1.4.

Il processo produttivo è sempre a 8 nanometri e il TGP dichiarato, prevedibilmente, è lo stesso della RTX 3090: 350 watt ufficiali. E questo nonostante i 1365 MHz di clock base e i 1665 MHz in boost, che la vedono più lenta, in quanto a frequenze, sia della 3090 che della 3080 liscia. Ma d'altronde si tratta di una scheda che deve fare i conti con la decisione di impacchettare una potenza vicina a quella della voluminosa RTX 3090, anche nel caso degli 80 RT core e i 320 Tensor core, nello chassis più snello di una RTX 3080.

L'architettura Ampere ormai la conosciamo bene e tra le novità principali ha portato un cambiamento rilevante nella gestione dei CUDA core, le unità base in cui è suddiviso il silicio della GPU che con la serie RTX 3000 sono aumentate in modo considerevole. Il balzo rispetto alla serie RTX 2000 dipende dalla perdita dei core completamente dedicati ai calcoli INT32 in funzione di una presenza di soli CUDA core, caratterizzati però ora dalla capacità di diventare core INT32 quando necessario. In questo modo NVIDIA può garantire maggiori margini di ottimizzazione e molta più potenza visto che i CUDA core sono sfruttati maggiormente, sia nel campo dei giochi sia in quello delle applicazioni. Il risultato è un aumento prestazionale complessivo netto.

Chiamando in causa tutte le tecnologie, come succede con titoli come Minecraft RTX che usa il full-path ray tracing, l'efficienza arriva a toccare a un picco di 1.9 volte grazie a Tensor core di terza generazione, più efficienti di 2.7 volte rispetto ai precedenti, e degli RT core di seconda generazione, più efficienti di 1.7 volte rispetto ai precedenti. Tra l'altro a dare una mano ci sono diverse ottimizzazioni con il DLSS che ora lavora prima sui pixel più rilevanti dell'immagine, in modo analogo al Variable Rate Shading, e la gestione delle collisioni dei raggi di luce gestiti dal ray tracing ora affidata interamente all'hardware.

Tutto questo fa parte della maturazione di una serie che torna a puntare al ray tracing, finalmente in arrivo anche su DOOM Eternal come annunciato durante la presentazione delle nuove schede video, e lo rende digeribile per l'hardware grazie all'upscaling DLSS, arrivato alla versione 2.0 e capace di restituire, nella maggior parte dei titoli, una qualità dell'immagine paragonabile a quella in risoluzione nativa. Anche per questo risulta utile anche solo per aumentare il framerate in rendering standard, garantendo anche con GPU di fascia media la possibilità di sfruttare monitor ad alto refresh con i titoli supportati.

Alle tecnologie NVIDIA si aggiungono poi gli extra ormai noti che includono green screen e rimozione del rumore gestiti dall'intelligenza artificiale, inclusi nella suite Broadcast, e la tecnologia Reflex, capace di minimizzare i problemi di latenza dovuti a framerate troppo alti o troppo bassi. Sono da segnalare inoltre l'aumento di applicazioni che sfruttano i core specializzati delle nuove GeForce e l'applicazione Machinima Omniverse, finalmente disponibile in versione Open Beta, che li sfrutta per dare la possibilità ai giocatori di creare veri e propri film con gli asset dei giochi, sfruttando ray tracing e motion capture.

Quanto sopra sarà ovviamente anche al servizio della GeForce RTX 3070 Ti, in arrivo il 10 giugno e secondo quanto rivelato da NVIDIA, pensata per essere circa il 10% più veloce della GeForce RTX 3070 liscia grazie a un leggero aumento di CUDA core e all'uso di memoria GDDR6X anziché GDDR6. E come la GeForce RTX 3080 Ti dovrebbe incorporare anche un limite all'hash rate, identificato dalla dicitura LHR (Light Hash Rate), almeno sull'algoritmo Dagger-Hashimoto, risultando meno potente in questo senso di qualsivoglia altra RTX 3000.