Nintendo Switch: superati i venti milioni di unità vendute in Giappone

Che Nintendo Switch sia una console amatissima dai giapponesi non dovrebbe essere un mistero per nessuno, ma i risultati della console ibrida sono sempre più da record. La rivista giapponese Famitsu ha riportato che è riuscita a superare la pietra miliare dei venti milioni di unità vendute dal lancio, facendo dei numeri incredibili anche con i giochi.

Più precisamente, Nintendo Switch ha venduto 16.168.420 unità, mentre Nintendo Switch Lite ne ha vendute 3.849.858. In totale le unità vendute sono 20.018.278.

I cinque giochi più venduti della console sono tutte esclusive first party di Nintendo (con date d'uscita, ovviamente giapponesi):

Nintendo Switch è stato lanciato in Giappone il 3 marzo 2017, quindi questi risultati sono stati ottenuti in 222 settimane (circa 4 anni e 3 mesi). Immaginiamo che il lancio di titoli come Splatoon 3 o i nuovi Pokémon non potrà che migliorare le vendite della console, aiutate magari anche dal lancio della vociferata Nintendo Switch Pro.