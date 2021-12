Steam: Valve ha svelato i giochi di maggior successo del 2021

Come ogni hanno, Valve ha pubblicato un resoconto per annunciare quali sono stati i giochi di maggior successo su Steam. Dando un'occhiata veloce agli elenchi, il 2021 ha visto molte conferme e poche sorprese.

Si parla di titoli di maggior successo e non di più venduti, perché sono compresi nel mucchio anche i free-to-play che vivono di microtransazioni (quindi fanno fede i ricavi lordi). Inoltre, i giochi vengono proposti in ordine sparso. Noi, per comodità, li abbiamo elencati in ordine alfabetico:

Da notare la presenza di molte conferme (forse fin troppe), ossia di titoli usciti negli scorsi anni che ancora riescono a macinare ricavi milionari. Bene novità come New World, Naraka: Bladepoint, Battlefield 2042 e Valheim. Da notare che Battlefield 2042 rimane uno dei giochi con la peggiore valutazione della piattaforma, nonostante un leggero recupero con gli ultimi aggiornamenti.

Le nuove uscite più popolari, quindi pubblicate nel 2021, calcolate sempre in base ai ricavi lordi, sono invece le seguenti:

Da notare, in questo caso, la presenza di ben tre titoli pubblicati da Microsoft. Evidentemente il PC Game Pass non sta deprimendo le vendite dei suoi giochi, quantomeno non su Steam.

Infine, ecco l'elenco dei titoli più giocati, tutti capaci di superare i 200.000 giocatori contemporanei:

Apex Legends

Counter-Strike: Global Offensive

Cyberpunk 2077

Dota 2

Grand Theft Auto 5

Halo Infinite

New World

PUBG: Battlegrounds

Rust

Valheim

Da notare la crescita di giocatori di Rust, passato dalla fascia dei 100.000 dell'anno scorso a quella dei 200.000 di quest'anno.