Atlus ha un grosso gioco in uscita nel 2022: è Persona 6?

Atlus sembra avere un grosso gioco previsto arrivare nel 2022, qualcosa destinato a rappresentare "un pilastro" per la compagnia nel prossimo futuro, secondo quanto riferito dal team e che non può non far pensare a Persona 6, anche se ovviamente si tratta solo di supposizioni.

Intervistato da Famitsu all'interno della classica panoramica di fine anno con gli sviluppatori nipponici, il product manager di Atlus, Shinjiro Takada, ha riferito che il team ha in programma per il 2022 un nuovo gioco di grosso calibro che è destinato a "diventare un pilastro per Atlus", dunque chiaramente qualcosa di molto importante per il prossimo futuro dell'etichetta da sempre legata a Shin Megami Tensei, Persona e altre serie note.



Considerando che Shin Megami Tensei V è appena uscito su Nintendo Switch, è assai probabile che tale progetto non riguardi la serie in questione perché i tempi non tornerebbero. Viene dunque da pensare a Persona, anche se un Persona 6, senza che sia stato ancora nemmeno annunciato, è difficile che possa arrivare già nel 2022, sebbene siano effettivamente passati vari anni ormai dall'uscita di Persona 5.

Potrebbe trattarsi anche di Project Re Fantasy, un titolo emerso addirittura nel lontano 2016 e poi scomparso completamente nelle nebbie dello sviluppo videoludico ma che potrebbe riemergere prossimamente, oltre al presunto remaster di Persona 3 di cui hanno parlato alcune voci di corridoio di recente.