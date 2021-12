The Witcher serie Netflix stagione 2: una scena tagliata mostra Vilgefortz discutere con Stegobor

Netflix ha pubblicato su Twitter una delle scene tagliate della stagione due della serie The Witcher, in cui si vedono Vilgefortz (interpretato da Mahesh Jadu) e Stregobor (interpretato da Lars Mikkelsen) che discutono.

Attenzione, perché da qui in avanti si faranno riferimenti diretti alla trama della Stagione 2 di The Witcher. Cercheremo di essere discreti, ma se non volete avere anticipazioni, non proseguite oltre nella lettura e, soprattutto, non guardate il filmato allegato al Tweet.

Come si vede, i due mettono in campo le loro ambizioni politiche, legandole alle azioni di Yennefer a Sodden e ai fatti di Aretuza. Si tratta di una scena interessante, quantomeno per definire meglio i due personaggi, ma evidentemente è stata considerata superflua e, di conseguenza, tagliata.

Netflix sta puntando moltissimo su The Witcher, tanto da aver annunciato diversi spin-off. A dirigere la serie è Lauren S. Hissrich. Il cast vede invece Henry Cavill nei panni di Geralt of Rivia, Anya Chalotra in quelli di Yennefer, Freya Allan come Ciri e Joey Batey nel ruolo di Jaskier. Le new entry della stagione 2 vedono Kim Bodnia interpretare Vesemir, Yasen Atour nel ruolo di Coen, Agnes Bjorn in quello di Vereena, Paul Bullion in quelli di Lambert, Basil Eidenbenz in quelli di Eskel, Aisha Fabienne Ross in quelli di Lydia, Kristofer Hivju in quelli di Nivellen e Mecia Simson nel ruolo di Francesca.