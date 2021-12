Minecraft Dungeons Ultimate Edition: offerta Amazon per l'edizione con 6 DLC inclusi

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Minecraft Dungeons Ultimate Edition con un piccolo sconto, precisamente del 13%. Il prezzo pieno per Minecraft Dungeons Ultimate Edition è 39.99€ su Amazon. Questa versione è disponibile da poco tempo e questo sconto è il migliore proposto fino a questo momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione della versione Switch vi abbiamo spiegato: "Ormai non ci sono proprio più scuse per ignorare Minecraft: Dungeons, che negli ultimi mesi è stato potenziato e migliorato; questo dal punto di vista delle sue meccaniche di gioco, ma va anche annotato l'ampliamento dei contenuti con la pubblicazione dei DLC basati sui biomi della giungla e della neve. Insomma, Minecraft: Dungeons è ormai completo, difficile che in futuro gli sviluppatori vi tornino nuovamente: ora dovete scegliere dove giocarlo. Su PC, Xbox One e PlayStation 4 il frame rate e la fluidità sono superiori, ma Nintendo Switch può vantare il suo famoso "quando, dove e con chi vuoi", una portabilità altrove introvabile, e semplicemente perfetta per le partite mordi e fuggi."

Una battaglia su un ponte di Minecraft Dungeons

