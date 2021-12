Marvel: Avengers, X-Men ed Eternals avranno un crossover nel 2022?

Marvel sembra puntare a un crossover di dimensioni epiche tra Avengers, X-Men ed Eternals, che verrà probabilmente svelato nell'estate del 2022 in base a un'immagine pubblicata dalla stessa casa editrice che parla di un "Giorno del Giudizio", o qualcosa adel genere.

L'indizio arriva da Marvel Comics, dunque dovrebbe riguardare i fumetti, ma considerando i vari ambiti in cui la compagnia ormai si sviluppa non è escluso che abbia riflessi anche tra film e serie TV, in attesa di capire di cosa si tratti. Tutto quello che è dato sapere al momento è che nell'estate del 2022 ci sarà questo Judgment Day in arrivo, che coinvolgerà diversi mondi a quanto pare.

Sotto la scritta "Il giorno del Giudizio si avvicina" possiamo infatti vedere i simboli di Avengers, X-Men e Eternals uno accanto all'altro, cosa che fa pensare a una sorta di incontro/scontro fra i vari universi Marvel.

Marvel: il poster teaser del crossover tra Avengers, X-Men e Eternals

D'altra parte, una cosa del genere non è del tutto inedita: X-Men e Avengers si sono già scontrati nel 2012 nell'arco narrativo dedicato, mentre Marvel aveva già fatto riferimento a una possibile guerra tra Eternals e Avengers.

Che tutto sia collegato risulta chiaramente da come sia strutturato l'universo narrativo di Marvel, e i riferimenti tra Avengers e Eterni emerge peraltro anche dal recente film The Eternals uscito quest'anno al cinema: resta dunque da capire come verranno messi tutti e tre insieme questi brand, ma l'arte del crossover è ormai stata affinata presso Marvel.