UFL: ecco la data ufficiale della presentazione con gameplay del nuovo gioco di calcio

La presentazione di UFL ha finalmente una data ufficiale, svelata in queste ore dall'account Twitter del nuovo gioco di calcio: la presentazione avverrà attraverso la trasmissione di un video con gameplay il 27 gennaio 2022.

Sapevamo già che la presentazione sarebbe avvenuta nel corso di gennaio 2022, ma ora c'è una data precisa, come rivela il tweet ufficiale di UFL riportato qui sotto. Il 27 gennaio verrà dunque trasmesso un livestream, o un video registrato, nel quale verrà mostrato il vero gameplay del nuovo e interessante gioco di calcio che si pone come alternativa inedita in un settore ormai piuttosto stagnante.



Inutile dire che questo progetto ha già catturato la curiosità di moltissimi giocatori e della stampa specializzata, visto che da anni non si vede più un rivale diretto dei soliti FIFA e PES e un altro concorrente potrebbe portare nuova linfa a questo genere di videogiochi.

Sviluppato dal team Strikerz Inc., costituito appositamente per portare a termine questo progetto, UFL si propone come un gioco di calcio tripla A, con tanto di testimonial celebri, motion capture e tutti i crismi di una simulazione di questo tipo. Dopo un primo trailer di annuncio, siamo in attesa di vedere il gameplay vero e proprio di UFL. Per il momento sappiamo che Oleksandr Zinchenko e Roberto Firmino sono testimonial del gioco.