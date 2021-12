Persona 3 Portable Remaster in sviluppo? Potrebbe essere multipiattaforma

Persona 3 Portable Remaster potrebbe essere in lavorazione, con un'uscita multipiattaforma, da parte di Atlus e Sega, secondo l'insider Zippo, che ha dimostrato in passato una certa affidabilità compresa anche l'anticipazione su Persona 4 Arena Ultimax.

Sul proprio blog, dopo aver postato una serie di "W", probabilmente per dimostrare a tutti di aver avuto ragione sull'anticipazione riguardante Persona 4 Arena Ultimax, Zippo ha concluso l'intervento scrivendo soltanto "Oh, e Persona 3 Portabile otterrà un remaster, multipiattaforma".

Persona 3 Portable, i protagonisti

A questo punto possiamo prendere la questione in considerazione, vista la conferma dell'anticipazione precedente, pur sempre come voce di corridoio non verificata.

Considerando che Atlus sta portando avanti da mesi varie iniziative in occasione del 25esimo anniversario della serie Persona, è probabile che ci possano essere altre uscite nel prossimo futuro, riferite proprio alla storia di questo franchise. Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable, da parte sua, è peraltro già un'edizione rinnovata dell'originale terzo capitolo, uscito originariamente su PS2 e poi convertito per PSP in un'edizione estesa a arricchita e proprio questa sarebbe la base di partenza del nuovo remaster.

L'idea, dunque, è che Persona 3 Portable Remaster possa arrivare in futuro su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, seguendo un nuovo trend che evidentemente Sega e Atlus hanno intenzione di mantenere anche per una serie come Persona, storicamente legata a piattaforme singole.