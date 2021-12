The Game Awards 2021, i trailer più visti: Star Wars Eclipse primo, sorprese in vetta

Ora, c'è da fare delle precisazioni: la classifica è stata stilata in base ai dati raccolti direttamente da Benji-Sales in queste ore, ma ovviamente questi sono destinati a variare velocemente, inoltre il metodo potrebbe non essere molto preciso. Questo si basa, come raccontato dall'autore del tweet, sulla raccolta delle visualizzazioni sui trailer caricati anche da altri utenti che hanno ricevuto almeno 50.000 visualizzazioni.



Non si tratta dunque di un conteggio relativo ai singoli canali ufficiali che hanno caricato il proprio video (ad esempio i canali YouTube dei vari publisher dei titoli in questione) ma di una selezione effettuata da Benji-Sales con un buon criterio ma senza la pretesa di essere proprio completo ed esaustivo.

In ogni caso, emergono dei risultati sorprendenti, considerando che vari trailer probabilmente più apprezzati o attesi dai videogiocatori, come Horizon Forbidden West, Senua's Saga: Hellblade II e Alan Wake 2, per esempio, non risultano nella top 7 riportata. A quanto pare, i brand di grande richiamo hanno avuto la meglio, con Star Wars in testa e un sorprendente Warhammer secondo in classifica.