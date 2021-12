Alan Wake 2 sarà un vero horror e il gioco graficamente più avanzato di Remedy

Alan Wake 2 è stato infine annunciato e presentato in maniera chiara da Remedy Entertainment in occasione dei The Game Awards 2021, e il team finlandese ha aggiunto che si tratta di un vero horror e del gioco con la grafica più avanzata mai fatto dal team.

Considerando che Remedy è piuttosto nota anche per la qualità grafica raggiunta dai suoi giochi, quest'ultima affermazione ha un valore particolare, perché significa che possiamo aspettarci grandi cose da Alan Wake 2 dal punto di vista tecnico.

Alan Wake 2, una scena dal trailer

Abbiamo visto ieri il trailer dei The Game Awards con periodo di uscita, tuttavia nel veloce montaggio di scene è ancora difficile avere un'idea del gioco vero e proprio.

Già l'atmosfera appare evidente, e sembra richiamare precisamente quella fantastica del primo Alan Wake, ma in questo caso il tutto potrebbe essere ancora più inquietante e oscuro, considerando che Remedy vuole andare ad esplorare pienamente il genere horror, anche rispetto al primo capitolo che era più tendente al thriller psicologico, al di là delle fasi propriamente orrorifiche.

In una nuova intervista a IGN, Sam Lake di Remedy ha riferito che il team sta utilizzando il suo engine Northlight per sviluppare Alan Wake 2: "Per questo tipo di esperienza dove l'atmosfera e lo stile sono più importanti che mai, crediamo sia importante l'uso del Northlight che conosciamo bene e sappiamo dunque come sfruttare al meglio per concentrarci su alcune cose e spingerne altre", ha spiegato.

Lake ha inoltre riferito che Remedy ha intenzione di spingersi ulteriormente in ambito horror: "Questa storia horror ha aspetti psicologici e indaga su un mistero profondo e stratificato. E sì, sarà spaventoso, ma il tutto funziona veramente molto bene con il gameplay".