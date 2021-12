GTA 6: Rockstar Games nel caos, potrebbe essere una grossa delusione, per un insider

GTA 6 potrebbe rivelarsi una grossa delusione per molti giocatori, a causa anche di uno sviluppo che si sta rivelando estremamente caotico in quel di Rockstar Games, che potrebbe portare a risultati al di sotto delle aspettative, secondo un insider.

L'insider in questione è noto come AccNGT su Twitter, e lo prendiamo in considerazione perché, di recente, ha rivelato in largo anticipo e con estrema precisione il progetto Star Wars Eclipse di Quantic Dream, con tanto di artwork vero a corredo. Ovviamente, questo non lo rende automaticamente affidabile anche per quanto riguarda le questioni di Rockstar Games, ma tra i tanti insider che girano in rete si trova già in una posizione di rilievo come risultati ottenuti.



Nel breve messaggio pubblicato su Twitter, AccNGT sostiene che in molti non si possono rendere conto di quanto sia attualmente caotico lo sviluppo di Grand Theft Auto 6, e che questo caos potrebbe facilmente portare a un risultato deludente per molti, sotto alcuni aspetti, tra i quali però "non la grafica", secondo quanto riferito.

La serie ci ha abituato al fatto di stabilire nuovi standard qualitativi per quanto riguarda la grafica dei giochi open world molto estesi e GTA 6 non dovrebbe deludere su questo fronte, ma i problemi dello sviluppo potrebbero risultare in altri inconvenienti, forse riguardanti il gameplay o i contenuti. A questo proposito, tra l'altro, anche Jamie King, uno dei fondatori di Rockstar, aveva riferito la probabilità di grossi cambiamenti nella storia e nel tono, con l'uscita di scena di Leslie Benzies e Dan Houser.

Secondo AccNGT, inoltre, se il gioco dovesse essere annunciato entro la fine del 2021 o all'inizio del 2022, ci sarebbe di che essere preoccupati, perché evidentemente allo stato attuale il progetto ha bisogno di molto tempo ancora per essere ottimizzato e migliorato a dovere. Ovviamente prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio senza alcuna possibilità di conferma, ma la fonte potrebbe essere affidabile.