Alan Wake 2: trailer dei The Game Awards con periodo di uscita

Questa notte, ai The Game Awards 2021, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Alan Wake 2 che arriverà su PC (via Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X nel 2023. Potete vedere il filmato qui sopra.

Remedy ha annunciato che Alan Wake 2 sarà un survival horror. Il primo capitolo era un gioco d'azione, quindi si tratta di una nuova direzione per la serie e anche per il team di sviluppo che non si è mai cimentato con il genere.

Il trailer di Alan Wake 2 ci mostra una foresta oscura, una città illuminata da poche luci al neon e infine quello che supponiamo sia il protagonista del gioco, il vecchio-nuovo Alan. Il taglio del trailer è alquanto horror, con un piccolo jump scare alla fien. Per ora sappiamo molto poco sul gioco.

Nuove informazioni riguardo ad Alan Wake 2 saranno condivide nell'estate del 2022.