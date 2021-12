Wonder Woman annunciato da WB Games e Monolith con un teaser ai Game Awards 2021

Wonder Woman è emerso come una delle sorprese dei Game Awards 2021, un nuovo gioco dedicato all'eroina DC Comics da parte di Monolith e Warner Bros. Entertainment, con un teaser trailer durante la serata.

Il primo teaser trailer non mostra ancora nulla del gioco vero e proprio ma effettua una panoramica sulla protagonista, forse dando un'idea della qualità grafica del modello 3D utilizzato per questa Wonder Woman videoludica, personaggio che non aveva un proprio gioco specifico da molto tempo, nonostante il suo ritorno sulle scene cinematografiche.

Il video mostra dunque esclusivamente Wonder Woman e il suo classico Lazo della Verità in poco più di mezzo minuto di animazione in computer grafica, ma possiamo decisamente fidarci degli autori di questo nuovo videogioco di Wonder Woman, considerando che i Monolith Productions sono responsabili, tra gli altri, anche di La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e La Terra di Mezzo: L'ombra della guerra.

Possiamo facilmente immaginare che si tratti di un action game, probabilmente in terza persona, ovviamente con protagonista Wonder Woman, la quale si presenta caratterizzata da uno stile classico ma che richiama anche la recente interpretazione del personaggio da parte di Gal Gadot.

Nel trailer, la protagonista sembra sia introdotta da Hippolyta, la madre della celebre combattente, ma per tutti i dettagli dovremo attendere ancora un po' prima di sapere qualcosa di preciso. Intanto, vediamo il primo teaser trailer riportato qui sopra e mostrato nel corso dei Game Awards 2021.