Horizon Forbidden West: nuovo trailer in occasione dei TGA 2021

In occasione dei The Game Awards 2021, è stato pubblicato un nuovo, breve trailer di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di Guerrilla Games esclusivo per PS4 e PS5. È stato mostrato del gameplay puro, che farà sicuramente felici chi sta aspettando il gioco.

Nel trailer possiamo vedere Aloy, la protagonista del gioco, affrontare varie bestie meccaniche in diversi biomi, comprese delle aree desertiche e delle altre innevate. Vengono mostrate anche delle nuove creature, come un immenso serpentone meccanico che si avvolge a uno sperone di roccia.

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Horizon Forbidden West è stata fissata al 18 febbraio 2022. Non manca molto per giocarci. Resistete ancora un po'.