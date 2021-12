Weird West uscirà su Xbox Game Pass al day one

Weird West uscirà direttamente su Xbox Game Pass al day one, ha riferito il team WolfEye Studios attraverso un tweet sul proprio account ufficiale, con l'arrivo del gioco all'interno del catalogo del servizio su abbonamento Microsoft che avverrà dunque direttamente nel giorno di lancio.

Abbiamo visto il mese scorso che Weird West è stato rinviato al 2022, con la nuova data di uscita fissata per l'11 gennaio 2022, e ora abbiamo anche la conferma che, in tale giorno, il gioco sarà disponibile direttamente su Xbox Game Pass, dunque scaricabile e accessibile liberamente dagli abbonati al servizio. Il titolo in questione, nel caso non aveste seguito la questione, è un particolare RPG che richiama alcune caratteristiche di Divinity ma inserisce il tutto all'interno di un contesto western, tuttavia con accezione alquanto diversa dal solito.



Pubblicato da Devolver Games e annunciato nel 2019 da uno degli autori di Dishonored e Prey, ovvero Raphael Colantonio, fondatore di WolfEye dopo la sua uscita da Arkane, il gioco è stato anche analizzato di recente con un nuovo provato pubblicato su queste pagine.

Weird West combina elementi fantasy con l'ambientazione tipica del western, mettendo in scena combattimenti contro creature sovrannaturali e un cast di personaggi dotati ognuno di una caratterizzazione piuttosto profonda. Dal punto di vista del gameplay, la struttura è quella dell'RPG ma ovviamente con un intenso uso di armi da fuoco, in un sistema di combattimento misto.