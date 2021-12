Halo Infinite: nuove modalità, playlist e sfide arrivano la settimana prossima

Halo Infinite otterrà diverse novità molto interessanti per la sezione multiplayer con un grosso aggiornamento previsto per la prossima settimana, ovvero martedì 14 dicembre 2021, tra le quali un update alla playlist con nuove modalità, nuove sfide e varie altre cose interessanti.

Prosegue il lavoro di 343 Industries sul fronte multiplayer di Halo Infinite, dunque: a pochi giorni di distanza dall'uscita della Campagna single player, il gioco otterrà un sostanzioso aggiornamento per la sezione free-to-play già attiva dalla metà di novembre, con una serie di introduzioni per la felicità della community, che vede tornare, in questo modo, alcune modalità particolarmente attese.

Più che nuove modalità si tratta infatti di ritorni piuttosto storici: come riferito da 343 Industries su Reddit, il 14 dicembre verranno inserite ulteriori opzioni di gioco in playlist per Halo Infinite, in particolare Slayer, Fiesta, FFA (Free For All) e Tactical Slayer (SWAT), aggiunte tutte attraverso l'update previsto per martedì prossimo.

Nei progetti di 343 Industries c'è l'introduzione di una playlist estesa per Slayer che comprenda diverse varianti della modalità in questione, con diverse varianti che verranno però aggiunte successivamente, vista l'impossibilità di introdurre tutto in questo update.

All'interno dell'aggiornamento sono previsti anche aggiustamenti e modifiche alle sfide, con la rimozione di alcune di queste considerate eccessivamente frustranti e riducendo i requisiti imposti per altre, in modo da rendere questi impegni meno stressanti per i giocatori, oltre all'aggiunta di altre sfide nuove legate specificamente alle playlist in arrivo.

Tra queste novità alle sfide, 343 Industries fa notare la presenza di una particolare categoria che è basata sull'accumulo di punti da parte del giocatore, considerato un primo passo verso una transizione del sistema di sfide verso ricompense legate maggiormente alle performance specifiche in battaglia.

Ulteriori informazioni dovrebbero arrivare su Halo Waypoint nei prossimi giorni, oltre a dettagli su altre novità previste per il gioco. Nel frattempo, abbiamo visto che Halo Infinite è il vincitore dei Players' Voice dei The Game Awards 2021.