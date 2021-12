Halo Infinite è il vincitore dei Players' Voice dei The Game Awards 2021

Halo Infinite è il vincitore dei Players' Choice del The Game Awards 2021

Questa notte avremo modo di vedere in diretta i The Game Awards 2021, ma già da ora abbiamo la possibilità di scoprire uno dei vincitori delle premiazioni. Parliamo di Halo Infinite, che è il GOTY dei Players' Voice di quest'anno.

Halo Infinite ha trionfato nel round finale delle votazioni degli utenti, ottenendo il 35% dei voti totali. In seconda posizione troviamo Metroid Dread, il nuovo capitolo della saga Nintendo che ha ottenuto il 22% dei voti. In terza posizione, invece, troviamo It Takes Two, l'avventura cooperativa di Josef Fares, che ha concluso il proprio percorso con il 17%. Si conclude con Resident Evil Village, al 15%, e con Forza Horizon 5, con solo un 11%.

La vittoria di Halo Infinite è importante anche perché si è basata quasi esclusivamente sulle buone impressioni suscitate nei fan dal multigiocatore. La modalità campagna è infatti disponibile solo da ieri sera e non ha avuto abbastanza tempo per "convincere" i giocatori a votare Halo. Come sempre, ricordiamo che i Players' Voice dei The Game Awards vanno visti anche e soprattutto come un indicatore di popolarità: Halo Infinite era enormemente atteso e per molti la votazione sarà stata fatta anche sulla fiducia.

Una fiducia che è comunque stata ben riposta, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione della campagna single player di Halo Infinite. 343 Industries ha faticato a portare ai giocatori questo nuovo FPS, ma è riuscita a salvare un disastro annunciato e a trasformarlo in un successo, come ci ha raccontato Jason Schreier.