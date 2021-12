GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 9 dicembre 2021, c'è anche Skyrim Anniversary

L'ultimo mese dell'anno avanza e con esso continuano ad arrivare nuove offerte. Quest'oggi - 9 dicembre 2021 - su GameStop arrivano le nuove offerte del Calendario dell'Avvento. In questo giovedì d'attesa ai The Game Awards 2021, possiamo trovare sconti per headset da gioco, Skyrim e altri giochi interessanti. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, però, ricordiamo che potete trovare tutte le offerte sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo.

Oggi, 9 dicembre 2021, GameStop ripropone anche alcune offerte già viste recentemente. Il Calendario dell'Avvento ci propone i seguenti sconti sui giochi:

Back 4 Blood Special Edition (PS4, PS5, Xbox) - 24.98€

Back 4 Blood Standard (PS4, PS5) - 24.98€

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4, PS5, Switch, Xbox) - 19.98€

Football Manager 2022 (Codice nella scatola) - 39.99€

TES 5: Skyrim Anniversary Edition (PS4, PS5) - 29.98€

A seguire, troviamo due offerte dedicate a due headset marcati Turtle Beach. Il Calendario dell'Avvento di GameStop propone i seguenti accessori in sconto:

Headset Turtle Beach Recon 200 Black - 34.98€

Headset Turtle Beach Recon 200 White - 34.98€

Si conclude con un'offerta per il DVD di Me Contro Te: Il Mistero della Scuola Incantata, in vendita a soli 6.98€.

Logo di GameStop

Diteci, cosa ne pensate delle offerte del 9 dicembre 2021?