PlayStation: la criptovaluta di Electroneum permette di comprare carte prepagate PS Store

Il team di Electroneum ha annunciato che la sua criptovaluta (ETN) può essere usata per acquistare carte prepagate del PlayStation Store. In altre parole, è possibile comprare giochi e contenuti aggiuntivi PlayStation solo tramite crypto.

Si tratta di un notevole passo avanti per Electroneum, che si interfaccia così con una delle piattaforme di vendita più grandi del mercato videoludico. Le carte prepagate del PlayStation Store possono essere comprate direttamente tramite l'app della criptovaluta ETN.

Acquisti sul PS Store tramite criptovaluta di Electroneum sono ora possibili

Un post sul sito ufficiale di Electroneum spiega: "Ogni sviluppatore di giochi, di ogni gioco popolare creato nell'ultimo decennio, rinnova costantemente i propri giochi con nuovi aggiornamenti di mappe e modalità di gioco che permettono a milioni di giocatori di continuare a giocare ai loro giochi mese dopo mese. Grand Theft Auto V, un gioco uscito più di otto anni fa, rimane uno dei giochi più popolari giocati oggi. E sono questi add-on in-game che attraggono le persone, più dei nuovi giochi stessi".

"Ma per molte persone, questi add-on non sono sempre accessibili, sia per motivi economici, sia per il fatto che l'acquisto di un voucher PSN spesso richiede un conto bancario o una carta di credito. Ma ora c'è un nuovo modo per mettere le mani su un voucher PSN. L'inclusione delle carte prepagate di PlayStation Network all'interno dell'App ETN significa che chiunque può fare acquisti tramite il proprio account di PlayStation Network, utilizzando l'Electroneum (ETN) che possiede nel proprio portafoglio dell'App ETN".

Le criptovalute si legano sempre di più al mondo dei videogiochi. Electroneum non è infatti la prima. Come vi avevamo riportato, Shiba Inu sta lavorando a un gioco rivoluzionario e a un metaverso.