Shiba Inu: un gioco rivoluzionario e un metaverso in sviluppo, grandi novità per la criptovaluta

Ieri - 27 novembre 2021 - Shytoshi Kusama, pseudonimo del capo del progetto Shiba Inu ($SHIB), ha spiegato come il team dietro alla criptovaluta si sta preparando a fare il proprio ingresso nel mondo dei videogiochi, con un gioco e anche un metaverso.

In un post sul blog Medium - intitolato "The Future of Gaming Is Shib" -, Shytoshi ha iniziato dicendo che non può fornire i dettagli sul gioco sul quale il suo team sta lavorando poiché vi è il timore che molti avrebbero subito cercato di rubare l'idea. Ha rivelato però che la loro nuova divisione videoludica - nota come Shiba Inu Games - ha assunto il noto designer e sviluppatore veterano di videogiochi William David Volk per guidare la progettazione e la realizzazione del gioco, che è in sviluppo presso uno "studio di sviluppo AAA".

Volk - ex VP of Technology presso Activision - ha indicato sulla sua pagina LinkedIn che sta lavorando come freelance per Shiba Inu Games dall'inizio del mese. L'uomo ha commentato affermando: "Sono onorato di lavorare con un team incredibile su quello che diventerà uno dei giochi più significativi di tutti i tempi".

Questo è ciò che Shytosh ha detto sulla vasta esperienza di Volk nel mondo del gioco: "... dovete ricordare che William non è uno sviluppatore di giochi ordinario, è un vero visionario con decenni di esperienza a livello aziendale... e anche in termini di lavoro indipendente, avendo gestito il suo studio di giochi. (Solo per riferimento, condivide anche il merito del primo gioco per iPhone mai rilasciato!) Quindi ha anni di esperienza anche nel mobile gaming".

Ha continuato affermando che Shiba Inu Games è "concentrata su collaborazioni con incredibili consulenti per costruire un'incredibile prima versione del gioco Shiboshi" - che sarà "principalmente per mobile" e il gioco finito sarà "concesso in licenza esclusivamente al team decentralizzato di Shiba Inu per l'uso su Shibarium". Il team di Shina Inu poi "aggiungerà vari elementi decentralizzati per migliorare questa versione mobile".

Shytoshi ha notato che questo "fornirà opportunità uniche all'interno dell'ecosistema Shiba Inu ($SHIB, $LEASH & $BONE), mentre Shiba Inu Games rimane completamente separato da questa attività". Inoltre, ha sottolineato che "le entrate ottenute dagli acquisti in-app di Shiba Inu Games forniscono anche opportunità il crypto burns di Shib & Leash". Il "coin burning" è un processo attraverso il quale i miner e gli sviluppatori di criptovalute rimuovono una porzione specifica di monete dalla circolazione per controllarne prezzo.

Per quanto riguarda l'ingresso di Shiba Inu nel metaverso, Shytoshi ha detto che ama l'idea di "avere un mondo VR dove le persone possono interagire e fondamentalmente vivere" e che gli Shiba Inu Core Devs (SICD) stanno già lavorando su "OshiVerse".

