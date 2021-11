The Last of Us 2 è il gioco più venduto su PS Store del Black Friday 2021, pur essendo su PS Now

Il periodo di Black Friday 2021 sta per finire e con esso gli sconti delle varie catene e delle varie piattaforme. Anche su PlayStation sono stati fatti degli sconti e, ora, tramite il PS Store possiamo vedere che The Last of Us 2 è stato il gioco più venduto del periodo, pur essendo disponibile anche su PS Now.

L'informazione è ottenibile direttamente dal PS Store, tramite la sezione dedicata agli sconti del Black Friday 2021. Come potete vedere, ordinando i giochi secondo la categoria "Più venduti, in prima posizione appare The Last of Us 2, seguito dall'immancabile GTA 5, da Mafia The Definitive Edition, Jump Force e Rocket League. Ovviamente non sappiamo a quanto ammontino le vendite, ma si tratta per certo di un ottimo risultato.

PS Store: The Last of Us 2 è primo in "classifica" tra i più venduti

Anche guardando la lista completa dei giochi del PS Store, sempre tramite console, vendiamo che gli unici titoli che superano The Last of Us 2 - al momento - sono quelli inclusi nel PS Plus. Si tratta di un successo importante sia perché il gioco è disponibile da un anno e mezzo, sia perché - come detto - è disponibile anche su PS Now. Con un investimento minore, è possibile giocare all'opera di Naughty Dog e a molte altre per un mese: non sappiamo quanti abbonati abbia ottenuto in questo periodo PS Now, quindi è impossibile capire quale delle due "modalità d'accesso" abbia preferito l'utenza.

