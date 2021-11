The Last of Us 2, PS4: offerta Amazon del Black Friday 2021, 43% di sconto e minimo storico

The Last of Us 2 è ora in offerta su Amazon per il Black Friday 2021 al prezzo minimo storico. Lo sconto è di 14.83€, ovvero del 43%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per The Last of Us 2 è 34.80€. Nell'ultimo periodo era possibile trovarlo intorno ai 30 euro. Ora, ha raggiunto il proprio minimo storico su Amazon. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di The Last of Us 2 vi abbiamo spiegato che: "Ci ha messo tredici anni Naughty Dog per raggiungere la tanto agognata perfezione. Come abbiamo scritto nella recensione non c'è aspetto di The Last of Us 2 che non rappresenti lo stato dell'arte dell'intrattenimento digitale. La trama è tra le più impattanti e coraggiose di sempre, i personaggi indimenticabili, la grafica spesso fotorealistica, il sonoro letteralmente da Premio Oscar. E ora c'è anche un gameplay degno di essere menzionato, con un sistema di comandi che, poggiandosi alle pazzesche animazioni, riesce a trasmettere una meravigliosa sensazione di controllo assoluto. In definitiva, tutto gli obiettivi che Naughty Dog si era prefissata all'inizio dello sviluppo di The Last of Us Parte II possono dirsi raggiunti, se non superati. Un'esperienza seminale di cui si parlerà per molto, moltissimo tempo."

Ellie di The Last of Us 2

