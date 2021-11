Cosa giocherete questo weekend? Nonostante il periodo non è che questa settimana sia uscito moltissimo, almeno non come la settimana precedente. Del resto ci stiamo avvicinando al Natale ed è normale che il focus sia più sulle offerte che sulle novità, anche se queste ultime non mancano.

I possessori di PC e Xbox non avranno sicuramente mancato la pubblicazione della modalità multiplayer di Halo Infinite (il provato), che essendo free-to-play è accessibile a tutti senza spendere soldi. Visti gli ottimi riscontri che sta ricevendo, vale sicuramente una prova. Altrimenti si può comunque ripiegare su Forza Horizon 5 (la recensione), che non ha ancora esaurito la sua carica.

Altro titolo di sicuro impatto è lo sparatutto online Battlefield 2042 (la recensione), disponibile per i giocatori PC, Xbox e PlayStation. Certo, in questo caso i giudizi, in particolare quelli dei giocatori, non sono particolarmente entusiasti, ma è sicuramente un prodotto da tenere sott'occhio, soprattutto se si è amanti delle sfide online.

Per il resto ci sono delle uscite minori, che valgono comunque la pena di essere citate, perché potrebbero interessare a più di qualcuno. Ad esempio il simpatico Grow: Song of the Evertree (la recensione), che mescola Animal Crossing a Stardew Valley, o l'investigativo Sherlock Holmes Chapter One (la recensione), che ci racconta le vicende giovanili dell'investigatore privato più famoso del mondo.

Insomma, le novità non mancano. Voi cosa giocherete questo weekend?