Halo Infinite: 343 Industries ha almeno un altro gioco di Halo in sviluppo, secondo Jez Corden

Secondo il giornalista di Windows Central Jez Corden, 343 Industries ha almeno un altro Halo in sviluppo, oltre ad Halo Infinite. Purtroppo non ha fornito dettagli, rimanendo molto sul vago. Probabile che non conosca nemmeno lui la natura del gioco o che quest'ultimo sia ancora nelle fasi iniziali della lavorazione.

Corden, noto per essere addentro alle cose di Xbox e, più in generale, di Microsoft, ha toccato l'argomento nel corso del podcast The Xbox Two, che conduce insieme a Rand al Thor 19. Naturalmente l'informazione va presa con le dovute cautele, perché non c'è alcuna conferma in merito da parte di 343 Industries o di Microsoft. Comunque non sarebbe poi così strano che uno studio così grosso stesse lavorando a più progetti contemporaneamente.

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è entrato ieri in fase gold, dopo che nelle scorse ore sono emersi i primi provati della campagna single player, alcuni entusiasti della qualità del gioco, tra cui il nostro, in cui Francesco Serino ha scritto:

La campagna di Halo Infinite si sta rivelando rivoluzionaria al punto giusto, oltre a essere migliorata graficamente in modo piuttosto consistente. Non sappiamo ancora se la struttura open world riuscirà a reggere fino alla fine la visione degli sviluppatori, ma l'inizio lascia ben sperare. Per chi non lo sapesse, la campagna di Halo Infinite arriverà l'8 dicembre e sarà scaricabile al prezzo di 59,99 Euro all'interno dello stesso client utilizzato per il multiplayer e già disponibile su console Xbox e PC. Naturalmente sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Game Pass.