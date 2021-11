Minecraft 1.18: video spiega cosa accadrà al vostro mondo dopo Caves & Cliffs Parte 2

Il nuovo aggiornamento di Minecraft, l'update 1.18, è la nuova grande espansione Caves & Cliffs Parte 2 e uscirà tra un paio di giorni, e ora il team di sviluppo di Mojang ha svelato qualche dettaglio in più sulle novità in arrivo e in che modo queste influenzeranno i mondi già attivi dei giocatori. Il team di Mojang ha ora rilasciato un video a riguardo.

L'aggiornamento Caves & Cliffs Part 1 - rilasciato a giugno - era abbastanza semplice e aggiungeva alcuni nuovi mob come capre e axolotls e nuovi materiali da costruzione. La parte 2 uscirà questo martedì, 30 novembre, e aggiungerà effettivamente le grotte e le scogliere indicate dal titolo.

Sebbene fosse noto che la 1.18 avrebbe aggiunto nuovi impressionanti sistemi di grotte, la domanda più grande da parte dei fan era come l'aggiornamento avrebbe avuto un impatto sui loro mondi attuali.

I giocatori possono entrare nei loro mondi già attivi come al solito, ma quando inizieranno ad esplorare troveranno "un nuovo interessante terreno nelle aree inesplorate" - e quando i giocatori scaveranno sotto le loro aree esplorate, scopriranno che il bedrock è stato sostituito con il nuovo minerale "deepslate", attraverso il quale potranno scavare ulteriormente per trovare nuovi sistemi di grotte.

Ci sarà un nuovo sistema di fusione il quale farà in modo che nel passare da un bioma all'altro il tutto sia meno improvviso. Il team sta anche lavorando duramente per assicurarsi che "le prestazioni rimangano a un livello davvero buono" su tutte le piattaforme, in modo che le nuove aree non influenzino negativamente chi ha un sistema di fascia bassa.

