Sifu, le ultime novità dell'action game per PS5, PS4 e PC sviluppato da Sloclap

Sarà anche questa una battaglia, alla fine dei conti; proprio come quelle che troveremo nella campagna del titolo sviluppato da Sloclap, gli autori di Absolver, assolutamente determinati a dimostrare le proprie capacità con questo progetto e a coinvolgerci nell'avventura di un esperto di arti marziali in cerca di vendetta nei confronti dei criminali che hanno ucciso la sua famiglia.

Sifu arriverà prima del previsto: gli sviluppatori hanno deciso, in maniera quantomeno insolita, di anticipare la data di lancio del gioco all'8 febbraio 2022 su PC, PS5 e PS4. Il messaggio è chiaro: tutto è ormai pronto per il debutto del promettente action game a base di kung fu, che tuttavia arriverà nel corso di un mese piuttosto affollato di uscite importanti.

È per questo che in Sifu avremo la possibilità di difenderci in tre modi differenti : parando gli attacchi, deviandoli effettuando un blocco con il tempismo perfetto oppure schivandoli, tecnica quest'ultima che si renderà obbligatoria in presenza di colpi impossibili da fermare. Potremo inoltre sfruttare l'ambiente e i suoi oggetti per aumentare la varietà degli scontri ma soprattutto per infliggere danni extra ai nostri avversari.

Ogni personaggio del gioco è infatti dotato della cosiddetta struttura : un indicatore legato all'equilibrio che, una volta perso, espone agli attacchi dell'avversario e può portare a un rapido KO. Ciò vale sia per il protagonista che per i suoi nemici: riempita la barra della struttura, non saremo più in grado di difenderci per un determinato periodo di tempo e dovremo dunque cercare di evitare qualsiasi ulteriore contatto.

Visivamente non mancheranno i riferimenti ad alcuni film che hanno profondamente ispirato gli autori, su tutti Old Boy e John Wick : se li avete visti, sapete cosa aspettarvi dall'azione frenetica e coinvolgente di Sifu. Tuttavia non parliamo di meccaniche frivole e immediate, bensì di qualcosa di sostanzialmente più corposo e significativo.

Cominciamo dal sistema di combattimento , che rappresenta il fulcro del gameplay : come anticipato nella precedente anteprima di Sifu , l'approccio utilizzato dagli sviluppatori si avvicina molto alla filosofia freeflow, anche perché nel gioco ci troveremo molto spesso ad affrontare più avversari contemporaneamente e qualsiasi altra soluzione non sarebbe stata ugualmente efficace.

Invecchiamento

Sifu, il protagonista invecchiato

Un elemento d'indubbia originalità per Sifu è rappresentato dal concetto d'invecchiamento, uno degli aspetti mistici che troveremo nell'avventura di Sloclap. Il protagonista ha infatti vent'anni quando decide di affrontare il gruppo di assassini che ha sterminato la sua famiglia, e per avere una possibilità in più di farcela accetta d'indossare un misterioso ciondolo che può riportarlo in vita laddove venga ucciso.

C'è però un prezzo salato da pagare: la prima volta che torna in vita, il personaggio invecchia di un anno; la seconda volta di due anni; la terza di tre anni, e così via fino al punto in cui non avremo energia vitale sufficiente da dare in pasto al ciondolo per poter resuscitare. Dovremo dunque gestire il cosiddetto contatore della morte nella maniera più saggia possibile, ripristinandolo a ogni capitolo concluso o a ogni boss sconfitto e cercando di farcelo bastare fino al termine della campagna.

Morire, a ogni modo, rappresenta anche un'opportunità, perché è in tal modo che è possibile far crescere il combattente che controlliamo. Le schermate che precedono il ritorno in vita consentono di sbloccare nuove abilità e apprendere nuove tecniche che ci forniranno uno spunto in più una volta tornati in azione, rendendoci più forti anche se progressivamente meno resistenti. Potremo tuttavia accedere al medesimo meccanismo tramite i santuari sparsi all'interno dei livelli, come accade nei soulslike.

Sono interessanti anche i risvolti in stile roguelite dell'esperienza, con ad esempio i potenziamenti che vengono persi in caso di game over ma, impiegando un maggior numero di punti esperienza, possono diventare upgrade stabili e accompagnarci anche all'inizio di una nuova partita, concedendoci più possibilità di successo rispetto al tentativo precedente.