Classifica italiana: Forza Horizon 5 è l'unico gioco Xbox della Top10 a metà novembre

Tramite IIDEA possiamo vedere i dati di vendita per la settimana 8 novembre - 14 novembre 2021 del mercato italiano. La classifica, che somma le vendite fisiche e quelle digitali, ci permette di vedere che Forza Horizon 5 è l'unico gioco Xbox presente nella Top10, dietro a FIFA 22 e Call of Duty Vanguard in versione PlayStation 4.

Prima di tutto, vediamo la classifica aggregata che indica la Top 10 di vendite sia console che PC:



FIFA 22 - PS4 Call of Duty Vanguard - PS4 Forza Horizon 5 - Xbox Series X|S Football Manager 2022 - PC Battlefield 2042 - PS4 Call of Duty Vanguard - PS5 Shin Megami Tensei V - Switch GTA The Trilogy The Definitive Edition - PS5 Animal Crossing New Horizons - Switch (solo vendite fisiche) Mario Party Superstars - Switch (solo vendite fisiche)

Come potete vedere, a differenza del solito, nella classifica aggregata abbiamo modo di trovare un gioco PC, quando di norma troviamo solo giochi console. Ecco quindi la Top 10 dei soli giochi console:



FIFA 22 - PS4 Call of Duty Vanguard - PS4 Forza Horizon 5 - Xbox Series X|S Battlefield 2042 - PS4 Call of Duty Vanguard - PS5 Shin Megami Tensei V - Switch GTA The Trilogy The Definitive Edition - PS5 Animal Crossing New Horizons - Switch (solo vendite fisiche) Mario Party Superstars - Switch (solo vendite fisiche) FIFA 22 - Switch

Mario Party Superstars

Ecco infine la classifica unicamente dedicata al mondo PC:



Football Manager 2022 Prince of Persia: The Two Thrones Prince of Persia: Warrior Within Prince of Persia Prince of Persia: The Sands of Time Prince of Persia: The Forgotten Sands Battlefield V Final Fantasy V Pixel Remaster Sid Meider's Civilization VI Re Dead Redemption 2

Ecco invece la classifica della settimana precedente.