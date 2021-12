Halo Infinite disponibile da oggi

Da oggi Halo Infinite è disponibile. Tutti i possessori di un PC all'altezza del gioco (in termini di configurazione), di una console della famiglia Xbox One o di Xbox Series X e S, possono acquistarlo e scaricarlo in formato fisico o digitale. Questo 8 dicembre 2021 mette quindi fine ai travagli dell'attesissimo nuovo Halo, che finalmente è arrivato nelle mani dei videogiocatori.

In realtà l'attesa finirà alle 19:00 ora italiana, come riportato, ma intanto nel resto del mondo già abbondano le foto di giocatori felici con la loro copia di Halo Infinite in mano.

Vale la pena di ricordare che l'ultima fatica di 343 Industries sarà disponibile da subito anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. Se vogliamo l'abbonamento di Microsoft è il modo più economico per giocarci e consente di fruire il gioco anche su apparecchi mobile, tramite cloud gaming. Se non siete mai stati abbonati, vi basterà un singolo euro per accedere alla versione completa.

Da specificare che il lancio odierno riguarda la campagna single player di Halo Infinite. La modalità multiplayer, free-to-play, è infatti già disponibile dal 15 novembre 2021. Se ricordate fu lanciata a sorpresa durante l'evento di celebrazione dei venti anni del marchio Xbox.