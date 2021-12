Halo Infinite: le dimensioni dell'installazione sono ridotte

La campagna single player di Halo Infinite richiede appena 26.35GB di spazio su disco rigido o SSD. Si tratta di dimensioni davvero ridotte per l'installazione, soprattutto rispetto a molti altri titoli lanciati negli ultimi anni, nonostante l'elevata qualità grafica. Il dato arriva direttamente dal supporto del gioco, che ha fornito via Twitter quelli che possiamo considerare i numeri finali prima del lancio odierno.

Ad esempio apprendiamo che installando la campagna single player insieme alla modalità multiplayer ci sarà bisogno di 48.42 GB di spazio. Se la beta del multiplayer è già installata, questa riceverà un aggiornamento di 3,97 GB, con un download aggiuntivo per la campagna di circa 25.86 GB, per un totale di 29.83 GB.

Stando a David Ellis di 343 Industries, il team di sviluppo ha lavorato moltissimo per mantenere le dimensioni dei film entro certi limiti, in modo da non andare a pesare sugli SSD dei giocatori. Immaginiamo in particolare di quelli con Xbox Serie S, che parte con soli 512 GB di spazio complessivo.

In un tweet successivo, Ellis ha spiegato che non si tratta solo di una grossa compressione, ma anche di un più accurato e dedicato lavoro tecnico, senza specificare però quale (lo ha definito come una magia tecnica).

Per il resto vi ricordiamo che Halo Infinite è disponibile da oggi per PC, Xbox Series X e S e console della famiglia Xbox One. Viene lanciato da subito anche nell'Xbox Game Pass, per la gioia degli abbonati.