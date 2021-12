Fortnite su Unreal Engine 5: Epic Games conferma l'uso del nuovo motore per il Capitolo 3

Epic Games ha annunciato tramite l'account Twitter ufficiale dell'Unreal Engine, che con l'inizio del Capitolo 3, lo sviluppo di Fortnite è passato in pianta stabile all'Unreal Engine 5, la nuova versione del celebre motore grafico della compagnia.

Epic Games: "Con l'arrivo del Capitolo 3, lo sviluppo di Fortnite è passato all'Unreal Engine 5. Siamo emozionati dal poter condividere con voi quest'avventura e stiamo lavorando per renderla la migliore esperienza possibile per l'intera comunità di Fortnite."

In passato Tim Sweeney, il patron di Epic Games, aveva già confermato che a metà 2021 Fortnite avrebbe iniziato a usare l'Unreal Engine 5, promettendo anche che avrebbe fatto cose non possibili con l'Unreal Engine 4.

A inizio anno l'Unreal Engine 5 è stato pubblicato in versione Accesso Anticipato ed è liberamente scaricabile dal client di Epic Games Store. Già sono molti gli sviluppatori che hanno annunciato il passaggio al nuovo motore, come The Coalition, il team dei Gears of War.

Tra pochi giorni sarà inoltre disponibile un'esperienza virtuale chiamata Matrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5 per PS5 e Xbox Series X e S, che come il titolo fa capire è stata realizzata usando la nuova versione dell'engine.