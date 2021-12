Twitch: Amouranth diventa ufficialmente una modella di Playboy

La star di Twitch Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha annunciato tramite Twitter di essere diventata ufficialmente una modella di Playboy, per la gioia di tutti i suoi fan. Essendo la streamer donna più vista e seguita dai videogiocatori su Twitch e qualsiasi altra piattaforma di streaming, si tratta di una notizia rilevante. Del resto non è da tutte passare dal fare live streaming di gameplay ad approdare sulle pagine della prestigiosa rivista patinata dedita al nudo.

L'annuncio è arrivato dopo un tweet teaser in cui la nostra chiedeva 400 like per svelare una grossa novità.

I like sono piovuti immediatamente e nel giro di poco tempo la quota è stata raggiunta. Quindi Amouranth ha mantenuto la promessa, dando il grande annuncio in un secondo tweet, in cui ha pubblicato anche una sua vecchia foto in cui era vestita da coniglietta.

Per adesso, comunque, non ci sono altre informazioni riguardanti la collaborazione tra Amouranth e Playboy. Sicuramente ci sarà un qualche servizio fotografico, com'è inevitabile che sia.

Playboy di suo non ha confermato la notizia, ma riteniamo che Amouranth non si metterebbe a mentire su questioni simili. Da notare comunque che la Siragusa vanta tra i suoi seguaci il direttore del marketing e degli abbonamenti di Playboy. Che sia la volta buona di avere una gamer sulla copertina di Playboy?